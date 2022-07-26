Artuklu Belediye Başkanı istifa etti

Mardin Artuklu İlçe Belediye Başkanı Abdulkadir Tutaşı, sosyal medya hesabı üzerinde yaptığı açıklamasında sağlık sorunları nedeniyle istifa ettiğini duyurdu.

Mardin’de AK Parti belediyesi olan Artuklu ilçesinde Belediye Başkanı Abdülkadir Tutaşı sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımda sağlık sorunları nedeniyle istifa ettiğini bildirdi.

Tutaşı, yaptığı açıklamada, “Saygıdeğer hemşehrilerim, yürütmekte olduğum Mardin Artuklu Belediye Başkanlığı görevinden sağlık sorunlarım nedeniyle affımı istemiş bulunmaktayım. Bundan sonraki siyasi hayatımda partimin bir neferi olarak devam edeceğimin bilinmesini isterim. Hepinize selam sevgi ve saygılarımı sunuyorum” dedi.