Artuklu’da Düşen Öğrenci Hayatını Kaybetti

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ HAYATINI KAYBETTİ

Mardin’in Artuklu ilçesinde 11’inci katından düşen üniversite öğrencisi ve reklam oyuncusu Abdullah Cevheroğlu (30), yaşamını yitirdi. Olay, öğle saatlerinde Artuklu ilçesi Nur Mahallesi’ndeki Elbeyli Sitesi’nde meydana geldi.

OLAYIN DETAYLARI

Mardin Artuklu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencisi Abdullah Cevheroğlu, bilinmeyen bir nedenle sitedeki bir apartmanın 11’inci katından düştü. Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin yaptığı kontrollerde, Cevheroğlu’nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

CENAZEİ OTOPSİ İÇİN GÖTÜRÜLDÜ

Abdullah Cevheroğlu’nun cenazesi, otopsi işlemleri için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olaya ilişkin olarak bir soruşturma başlatıldı.