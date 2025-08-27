Artuklu’da Elektronik Yangın, 1 Yaralı

YANGIN MARDİN’DE TUTUŞTU

Mardin’in Artuklu ilçesinde bulunan bir apartmanın alt katındaki elektronik eşya deposunda, gece saatlerinde çıkan yangın sonucu 1 kişi dumandan etkilendi. Yangın, Nur Mahallesi’nde bulunan Merve Apartmanı’nın zemin katında meydana geldi.

İTFAİYE VE SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Yangın ihbarının ardından, olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi gönderildi. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında, dumandan etkilenen 1 kişi ambulansla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme süreci başladı.