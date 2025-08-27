Haberler

Artuklu’da Elektronik Yangın, 1 Yaralı

YANGIN MARDİN’DE TUTUŞTU

Mardin’in Artuklu ilçesinde bulunan bir apartmanın alt katındaki elektronik eşya deposunda, gece saatlerinde çıkan yangın sonucu 1 kişi dumandan etkilendi. Yangın, Nur Mahallesi’nde bulunan Merve Apartmanı’nın zemin katında meydana geldi.

İTFAİYE VE SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Yangın ihbarının ardından, olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi gönderildi. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında, dumandan etkilenen 1 kişi ambulansla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme süreci başladı.

Starship Roketinin Uçuşu Tamamlandı

SpaceX, Starship roketinin onuncu test uçuşunu başarıyla tamamladı. Roket, sahte Starlink uydularını yörüngeye yerleştirirken yeni ısı kalkanı karolarını da test etti.
Nazalin Selvi, YKS’yi Kazandı

Mersin'in Silifke ilçesinden görme engelli 17 yaşındaki Nazalin Selvi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nı başarıyla geçerek Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi'ni kazandı. Hayallerinin peşinden koşacağını ifade etti.

