Artuklu’da İki Aile Barıştırıldı

HUSUMETİN SONLANDIĞI GÜZEL BİR BİRLEŞME

Mardin’in merkez Artuklu ilçesinde, arasında husumet bulunan iki aile arasında bir barış sağlandı. 14 yıl önce Kaya aileleri arasında meydana gelen bir kavgada bir kişinin hayatını kaybetmesi sonucunda başlayan husumet, İl Müftülüğü ve saygın şahısların girişimiyle sona erdi. Barış yemeği, Kabala Mahallesi Hacı İsmail Kaya Camisi’nde düzenlendi ve bu yemekte Artuklu Kaymakamı Muhammet Öztabak, Ömerli Belediye Başkanı Hüsamettin Altındağ, İl Müftüsü Enver Türkmen, AK Parti İl Başkanı Mehmet Uncu ile iki ailenin üyeleri yer aldı.

BARİŞ KUTLAMASI VE TEŞEKKÜRLER

Yemek sırasında aile üyeleri el sıkıştı ve birlikte okunan dua ile barışı simgeledi. Kaymakam Öztabak, barışın sağlanmasını destekleyenlere teşekkür ederek, benzer üzücü olayların bir daha yaşanmaması temennisinde bulundu. “Birlik ve beraberlik içinde hareket ederek gelecekte benzer acıların yaşanmaması için çaba gösterilmesi gerekiyor” diyen Öztabak, insanoğlunun zaman zaman kırıldığını, ancak önemli olanın yeniden selamlaşmak ve helalleşmek olduğunu vurguladı. Öztabak, “Bugün bu iki güzide aile bunu yaptı. Aradaki kırgınlıkları, dargınlıkları bir kenara bıraktılar. Bu, kolay değil ama çok değerlidir” diye ekledi.

BARIS VE KARDESLİK TEMASI

İl Müftüsü Enver Türkmen ise, barışa katkı sunanlara şükranlarını sundu. “Her kavganın sonucu barıştır. Ne kadar uzun sürerse sürsün ama en önemli barış, erken meydana gelen barıştır” ifadesini kullanan Türkmen, barışın ve kardeşliğin önemini vurgulayarak, “Allah Resulü, ‘Hayırlı işlerde acele edin’ diye bizlere emir veriyor. O yüzden elimizden geldiği kadar barışın, kardeşliğin tarafında olmalıyız” dedi.