Artuklu’da Otomobil Alev Aldı

OTOMOBİL YANGINI ARTUKLU’DA MEYDANA GELDİ

Mardin’in Artuklu ilçesinde bir otomobil seyir halindeyken alev aldı. Gece saatlerinde, Yenişehir Mahallesi Ravza Caddesi’nden geçen Volkswagen marka, 33 APV 206 plakalı otomobilde, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın oluştu.

SÜRÜCÜ HIZLA TEDBİR ALDI

Yangını fark eden sürücü, aracı hemen yol kenarına çekerek itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, kıvılcımlanan yangına hızla müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangın sonucunda araçta maddi hasar meydana geldi.