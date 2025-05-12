Artuklu’da Otomobil Devrildi, Sürücü Yaralandı

OTOMOBİL DEVRİLDİ, SÜRÜCÜ YARALANDI

Mardin’in Artuklu ilçesinde bir otomobilin devrilmesi sonucu sürücü yaralanıyor. Alınan bilgilere göre, Yenişehir Mahallesi Ravza Caddesi’nde M.K. yönetimindeki 47 ADV 491 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devriliyor.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Olayın bildirilmesi üzerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri hemen olay yerine geliyor. Yaralı sürücü, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülüyor.