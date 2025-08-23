Artuklu’da Üç Kadın Cenaze Töreni

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ TARİH

Mardin’in Artuklu ilçesinde, aynı gün ölü bulunan 60 yaşındaki Leyla Işıktaş ve 65 yaşındaki Muatter Işıktaş kardeşler ile başka bir mahallede yaşamını yitiren 60 yaşındaki Cemile Arslanhan, son yolculuklarına uğurlandı. Olay, 21 Ağustos’ta Artuklu ilçesinde yaşandı. Saraçoğlu Mahallesi’nde yaşayan Leyla ve Muatter Işıktaş’tan haber alamayan yakınları, öğle saatlerinde polise başvurdu. Eve giren ekipler, iki kardeşi hareketsiz buldu. Yapılan ilk incelemede, kardeşlerin yaklaşık 10 gün önce hayatlarını kaybettiği belirlendi.

Aynı Gün Diğer Bir Ölüm

Kardeşlerin cenazeleri, otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Aynı akşam, ilçeye bağlı Yalım Mahallesi’nde yaşamakta olan Cemile Arslanhan evinde ölü bulundu. İlk incelemeler, üç kadının da vücutlarında darp veya kesici alet izine rastlanmadığını ortaya koydu. Kanser hastası olan Arslanhan’ın kalp krizinden yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olayların birbirleriyle bağlantılı olmaması dikkate alındı.

ŞÜPHELİ ÖLÜM SORUŞTURMASI

Işıktaş kardeşler ile ilgili soruşturma halen sürerken, emniyet kayıtlarına kardeşlerin ölümünün ‘şüpheli ölüm’ olarak geçildiği öğrenildi. Işıktaş kardeşler ve Arslanhan’ın cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Cenazeler, Artuklu ilçesindeki Şeyh Salih Mezarlığı’nda toprağa verildi. Işıktaş kardeşlerin kesin ölüm sebebi, otopsi raporlarının tamamlanmasının ardından netlik kazanacak.