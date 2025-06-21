Artuklu’da Vurulan Hakim Hayatını Kaybetti

OLAYIN AYRINTILARI

Mardin’in Artuklu ilçesinde bir otel odasında başından silahla vurulmuş halde bulunan Danıştay Tetkik Hakimi Ahmet Hamidi (42), tedavi sürecinde 13 gün mücadele verdikten sonra hayatını kaybetti. Olay, 9 Haziran’da Artuklu’daki bir otelde gerçekleşti. Ahmet Hamidi, bayram tatili için Mardin’e gelmişti.

SİLAH SESİ ÜZERİNE MÜDAHALE

Otelin içerisinde silah sesi duyulması üzerine otel görevlileri odadan içeri girdiğinde, Hamidi’yi kan içinde buldu. Durum hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen ekipler, Hamidi’nin başından vurulduğunu ve ağır yaralandığını belirledi. İlk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Hamidi, daha sonra Gaziantep’e sevk edildi ve ardından burada da tedaviye alınarak Ankara’ya gönderildi.

CENAZE DETAYLARI

Tüm müdahalelere rağmen, Hamidi akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. Hamidi’nin cenazesinin memleketi Batman’da defnedileceği öğrenildi.