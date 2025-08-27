Artuklu’da Zincirleme Kaza Meydana Geldi

ZİNCİRLEME KAZA DETAYLARI

Mardin’in Artuklu ilçesinde TIR, kamyon, yolcu otobüsü, otomobil ve hafif ticari aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Bu kazada 1 kişi yaralandı. Olay, öğle saatlerinde İstasyon Mahallesi’nde gerçekleşti. Mardin Büyükşehir Belediyesi önünde detaylı bir şekilde yaşanan bu kazada, 47 ABV 083 plakalı TIR, 47 ABF 155 plakalı kamyon, 34 MUV 143 plakalı yolcu otobüsü, 04 P 4647 plakalı otomobil ve plakası bilinmeyen hafif ticari araç yer aldı.

OLAY YERİNE MÜDAHALE

Zincirleme kaza sonrası çevredeki vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. Bunun üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerine ulaştıktan sonra ilk müdahale yapıldı. Yaralı kişi, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanedeki yetkililer, yaralının sağlık durumunun iyi olduğunu aktardı. Kazayla ilgili olarak detaylı bir inceleme başlatıldı.