Artvin’de 1997’den Beri En Yoğun Kar

DOĞU VE GÜNEY DOĞU ANADOLU’DA KAR YAĞIŞI ETKİLİ

Başta Doğu ve Güney Doğu Anadolu olmak üzere birçok ilde kar yağışı etkisini gösteriyor. Özellikle Artvin genelinde yaklaşık bir haftadır devam eden kar yağışı, ulaşım ve eğitim gibi yaşam alanlarını olumsuz yönde etkiliyor.

EN YÜKSEK KAR KALINLIĞI 1997’DEN SONRA

Artvin Meteoroloji Müdürlüğünden alınan verilere göre, 26 Şubat’ta 44 santimetre olarak ölçülen kar kalınlığı, 27 Şubat’ta 104 santimetreye ulaştı. Şehirde kaydedilen en fazla kar kalınlığı ise 1997 yılının Şubat ayında 132 santimetre olarak kaydedilmişti. Karla mücadele çalışmalarını denetleyen Vali Turan Ergün, kentte son çeyrek asrın en sert kış şartlarının yaşandığını belirtti.

KÖYLERDE KAR KALINLIĞI 5-6 METREYİ AŞIYOR

Ergün, şehir merkezindeki kar kalınlığının 1997 yılından bu yana en yüksek seviyeye ulaştığına dikkat çekerek, “Bugün itibarıyla merkezde ölçülen kar 104 santimetre. Yani 1997’den bu yana en yüksek kar yağışı yaşanıyor. Ayrıca, dün merkeze yağan 20 saatteki taze kar miktarı 64 santimetre oldu. İl merkezinde 1 metreyi aşan kar kalınlığı, köylerde 2-3 metreyi, yüksek kesimlerde ise 5-6 metreyi aşıyor” dedi.

EĞİTİM HAYATI ETKİLENİYOR

Yoğun kar yağışı sebebiyle il genelindeki okullar, 7 gün boyunca tatil edildi. Eğitim ve öğretim yeniden başlaması için hava koşullarının elverişli hale gelmesi bekleniyor.