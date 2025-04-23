Artvin’de 23 Nisan Kutlandı

ULUSLARARASI BULUŞMA İLE KUTLAMA

Artvin Vakıfbank İlkokulu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı geleneksel bir şekilde değil, uluslararası bir buluşma ile kutladı. Gürcistan’ın Tercoli ilinden gelen “Sapovnela Çocuk Halk Dansları Topluluğu” sahne performanslarıyla izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. Etkinlikler, baş koreograf Gocha Chankvetadze’nin liderliğinde, koreograflar Giorgi ve Tamar Chankvetadze ile grup yöneticisi Irina Buchkhrikidze’nin rehberliğinde gerçekleştirildi.

COŞKULU VE ANLAMLI KUTLAMA

Vakıfbank İlkokulu Müdürü İsrafil Bayrak, etkinlikte yaptığı konuşmada, “Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 105. yıl dönümünü, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı büyük bir coşku ve gururla kutluyoruz. Bu anlamlı günde, okulumuzda bizlerle birlikte olan çok değerli yurt dışı misafirlerimize hoş geldiniz demek istiyorum. Sizlerin varlığı, bayramımızın coşkusunu ve anlamını daha da derinleştirmiştir. Farklı kültürlerden gelen siz değerli konuklarımızla bir arada olmak, 23 Nisan’ın evrensel barış ve kardeşlik mesajını bir kez daha en güzel şekilde yansıtmaktadır” dedi.

23 NİSAN’IN ANLAM ve ÖNEMİ

Artvin İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar ise, 23 Nisan hakkında yaptığı değerlendirmede, “23 Nisan, milletimizin, devletimizin ve ulusumuzun büyüklüğünü simgeleyen bir gündür. Çünkü Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, dünyada eşi benzeri olmayan bir biçimde, bu özel bayramı çocuklara armağan etmiş; böylece milletimizin geleceği olan sevgili yavrularımıza duyduğu güveni tüm dünyaya ilan etmiştir” şeklinde konuştu.