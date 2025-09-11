Haberler

Artvin’de 4 Ev Yangında Yandı

YANGIN OLAYI BORÇKA’DA MEYDANA GELDİ

Artvin’in Borçka ilçesinde meydana gelen yangında, 2 katlı 4 ev tamamen yanarak kül oldu. Olay anı, çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Yangın, Borçka’nın Karşıköy köyündeki Cemal Tören’e ait evde, henüz belirlenemeyen bir sebeple başladı.

ALEVLER HIZLA YAYILDI

Ateş, kısa sürede çevredeki diğer evlere sıçradı. Yangının farkına varan köy halkı, durumu derhal 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında evde bulunan aileler, kendi çabalarıyla dışarı çıkabilmeyi başardı.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Ekiplerin uzun süren müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. 4 ev, yangının etkisiyle tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın anı, çevredeki insanlar tarafından cep telefonlarıyla anbean kaydedildi.

