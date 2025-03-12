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Artvin’de Apart Otelin Duvarı Çöktü

İSTİNAT DUVARININ ÇÖKMESİ

Artvin’de, bir apart otelin istinat duvarı çöktü. Olayda bir kişi hafif şekilde yaralandı. Artvin merkeze bağlı Çayağzı mahallesi Kaledibi mevkiinde yer alan apart otelin istinat duvarı, bu sabah saatlerinde çökmüş durumda. Çökme sonucu duvar, apart otelin dört odasını etkiledi. O sırada odalarda bulunan bir kişi ayağından yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yaralının durumunun iyi olduğu bildirildi.

OLAY YERİNE SEVK EDİLEN EKİPLER

Olayın ardından hemen bölgeye AFAD ve sağlık ekipleri gönderildi. Artvin Valisi Turan Ergün, olay yerine giderek incelemelerde bulundu. Vali Ergün, yaptığı açıklamada, “Bugün saat 09.40 civarında 112 çağrı merkezinden, apart otelin istinat duvarında bir çökme olduğu bilgisi geldi. Hızla bölgeye sevk edilen sağlık, emniyet ve AFAD ekipleri olay yerine ulaştı. Olayda bir vatandaşımız ayağından hafif şekilde yaralanmıştır. Hasar tespit çalışmalarına başlanmıştır. Otel sahiplerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” dedi.

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