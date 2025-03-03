Artvin’de Aranan 39 Kişi Yakalandı

ARTVİN’DE SUÇLULARA YÖNELİK BAŞARI

Artvin’de, farklı suçlardan aranan 39 kişi, Jandarma ekiplerinin etkili çalışmaları sayesinde yakalandı. Valilikten yapılan duyuruya göre, aranan şüphelilerin yakalanması için il genelinde 21 Şubat – 28 Şubat tarihleri arasında emniyet ve jandarma ekipleri tarafından yoğun bir çalışma gerçekleştirildi.

YAKALANAN SUÇLULARIN DAĞILIMI

Gerçekleştirilen operasyonda, 20 yıl veya daha fazla hapis cezası bulunan 4 kişi, 5-10 yıl arasında hapis cezası bulunan 1 kişi ile 0-5 yıl arası hapis cezası bulunan 6 kişi yakalandı. Ayrıca, ifadeye yönelik aranan 28 kişi de operasyonda ele geçirildi. Bu faaliyetler, Artvin’in huzurunu sağlamak ve güvenliği artırmak adına emniyet ve jandarma ekiplerinin kararlılıkla sürdürdüğü mücadelelerin bir parçası olarak değerlendirildi.