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Artvin’de Balkon Çöktü, Kadın Yaralandı

Olayın Gerçekleştiği Yer

Artvin’de, çamaşır asmak amacıyla evinin balkonuna çıkan bir kadın, balkonun çökmesi sonucunda 4 metrelik yükseklikten düşerek yaralandı. Olay, Dere Mahallesi’nde meydana geldi.

Yaralı Kadına Müdahale

Edinilen bilgilere göre, çamaşır asmak için balkona çıkan T.C isimli yabancı uyruklu kadın, balkon zemininin çökmesi ile birlikte yaklaşık 4 metre yükseklikten yere düştü. Olayı fark eden çevre sakinleri, durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi.

Hastaneye Sevk Edildi

Sağlık ekipleri, hızla olay yerine ulaştı ve yaralı kadına ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Artvin Devlet Hastanesi’ne sevk etti. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

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