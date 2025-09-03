Haberler

Artvin’de Bebek 5. Kattan Düştü

ODAYI AÇIKLAYAN TRAJİK OLAY

Artvin’in Arhavi ilçesinde, henüz 10 günlük bir bebek, babası B.T.’nin kucaklaması sırasında apartmanın 5. katından düştü ve bu olay sonucunda hayatını kaybetti. Olay, Boğaziçi Mahallesi’nde yaşandı.

OLAYIN AYRINTILARI

Alınan bilgilere göre, baba B.T., bebeği G.T. ile birlikte evin balkonuna çıktı. Ancak henüz belirli olmayan bir nedenden ötürü, G.T., babasının kucağındayken 5. kattan yere düştü. Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

SAĞLIK MÜDAHALESİ VE SONUÇ

Ağır yaralanan bebek, olay yerinde ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü. Fakat yapılan tüm müdahalelere rağmen G.T. kurtarılmayı başaramadı. Olayın ardından, durumu araştırmak amacıyla soruşturma başlatıldı.

ÖNEMLİ

