Artvin’de Bebek Balkondan Düştü

SAKİN BALKONDAN DÜŞME İDDİASI

Artvin’in Arhavi ilçesinde, babasının kucağından kayarak 5. kattaki balkondan düştüğü belirtilen 10 günlük bebek hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre, Boğaziçi Mahallesi’nde G.T, babası B.T’nin kucağından kayıp düştü.

OLAY YERİNE MÜDAHALE

İhbarın yapılmasının ardından polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri hemen olay yerine ulaştı. Arhavi Devlet Hastanesi’ne kaldırılan kız bebeğin, 10 gün önce dünyaya geldiği belirlendi ve ne yazık ki bebek yaşamını yitirdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili olarak bir soruşturma başlatıldığı bilgisine ulaşıldı.