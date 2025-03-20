Artvin’de Bilek Güreşi Başarısı: Bayburt’un Gururu

GENÇLERİN BAŞARISI

Artvin’de gerçekleştirilen Gençler Bilek Güreşi İl Müsabakaları’nda başarılı sonuçlar elde eden sporcular, Türkiye finallerine katılma hakkı kazandı. Bayburt’tan farklı okullardan yarışmaya katılan kız öğrenciler, rakiplerini eleyerek bir üst tura geçmeyi başardı.

ŞAMPİYONLUK MÜCADELESİ

17-19 Mart tarihleri arasında düzenlenen müsabakalarda, Ahi Evran Ticaret Lisesi öğrencisi Cemre Su Güçlü, sol kolda ikincilik elde ederek, Türkiye finallerine yükseldi. Kız İmam Hatip Lisesi’nden Beyza Kaygusuz, sağ kolda ikinci oldu ve finallerde mücadele etme fırsatı yakaladı. Rekabet Kurumu Kız Anadolu Lisesi’nden Zehra Okumuş ise sağ kolda birinci, sol kolda ise ikinci olarak büyük bir başarı gösterdi ve Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı. Aynı okuldan Zeynep Deniz de sağ kolda ikinci olarak finalde yer alacak.