Artvin’de Çığ Anı Kameraya Yansıdı

ÇIĞ DÜŞMESİ OLAYI GÖRÜNTÜLENDİ

Artvin’in Borçka ilçesinde yer alan Camili bölgesinde çığ düşmesi sonucunda toplamda 6 köy yolunun kapanmasına neden oldu. O anlar, bölgedeki bir vatandaşa ait cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ TARİH VE YER

Elde edilen bilgilere göre, arefe günü gerçekleşen çığ, Türkiye’nin tek biyosfer rezerv alanı olan Borçka’ya bağlı Camili Havzası’nda, Borçka-Camili kara yolunda meydana geldi. Kış mevsiminin yoğun geçmesi, bu durumun oluşmasına zemin hazırladı. Görüntülerde yamaçtan kopan kar kütlelerinin, 6 köye ulaşım sağlayan yolu nasıl etkilediği görülebiliyor.

YOLUN AÇILMASI İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLATILDI

Kapanan yolların tekrar ulaşıma açılabilmesi için gerekli ekipler hızla çalışmalara başladı. Bu tür olaylar, bölgedeki ulaşımı ve yaşamı doğrudan etkileyen önemli gelişmeler arasında yer alıyor.