Artvin’de Filistin’e Destek Açıklaması Yapıldı

DESTEK İÇİN BASIN AÇIKLAMASI

Artvin’de, Filistin’e ve Küresel Sumud Filosu’na destek amacıyla bir basın toplantısı gerçekleştirildi. Artvin Filistin’e Destek Platformu tarafından Halitpaşa Meydanı’nda düzenlenen bu etkinliğe, çeşitli siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile birçok vatandaş katıldı. Grup adına açıklama yapan İHH İnsani Yardım Vakfı Artvin Şube Başkanı Osman Delibaş, dünyanın dört bir yanından vicdan sahibi kurumların öncülüğünde kurulan Küresel Sumud Filosu’na içten destek verdiklerini belirtti.

GAZZE’DEKİ KATLİAM VE SOYKIRIM

Delibaş, Gazze’de son iki yılda meydana gelen katliam ve soykırımın artık tahammül edilemez bir duruma geldiğini ifade ederek, “Gazze’de soykırım suçu açıkça, dünyanın gözünün içine baka baka işlenirken, sivil halka yönelik abluka ile Gazze halkı açlığa mahkum edilmekte ve uluslararası hukuk açısından tüm suçlar işlenmektedir. İşte bu noktada Küresel Sumud Filosu, vicdanların sesi olarak yola çıkmış ve kuşatma altındaki Gazze’ye insani yardım ulaştırmayı, mazlumların yaralarını sarmayı ve insanlığın onurunu yeniden hatırlatmayı hedeflemiştir.” şeklinde konuştu.

UMUT VE ZULME KARŞI DURUŞ

Delibaş, filonun sadece insani bir yardım girişimi olmadığını, aynı zamanda zulme karşı bir vicdan hareketi olduğunu vurgulayarak, “Kuşatmalara rağmen umudun var olduğunun göstergesidir.” dedi. İnsanlık onurunu savunan, zulme karşı duran ve Gazze halkının yanında olduğunu haykıran bu filonun destekçisi olduklarını belirten Delibaş, “Filistin’in yalnız, Gazze’nin ise sahipsiz olmadığını” ifade etti. “Filistin halkı yalnız değildir”, “İnsanlık ölüyor dünya seyrediyor” yazılı dövizler taşıyan grup, dua edilmesinin ardından dağıldı.