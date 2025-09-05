Artvin’de Filistin’e Destek Açıklaması Yapıldı

ARTVİN’DE FİLİSTİN’E DESTEK AÇIKLAMASI

Artvin’de, Filistin ve Küresel Sumud Filosu’na destek için bir basın açıklaması gerçekleştirildi. Halitpaşa Meydanı’nda düzenlenen etkinliğe siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

KÜRESEL SUMUD FİLOSU DESTEKLENİYOR

Etkinlikte grup adına söz alan İHH İnsani Yardım Vakfı Artvin Şube Başkanı Osman Delibaş, dünyanın dört bir yanından vicdan sahibi kuruluşlar öncülüğünde oluşturulan Küresel Sumud Filosu’nu içten bir şekilde desteklediklerini ifade etti. Gazze’de son iki yılda yaşanan katliamların ve soykırımın dayanılmaz bir seviyeye ulaştığını belirten Delibaş, “Gazze’de soykırım suçu açıkça, dünyanın gözünün içine baka baka işlenirken, sivil halka yönelik abluka ile Gazze halkı açlığa mahkum edilmekte ve uluslararası hukuk açısından tüm suçlar işlenmektedir.” dedi.

Delibaş, küresel filonun yalnızca insani bir yardım girişimi olmadığını, aynı zamanda zulme karşı bir vicdan hareketi olduğunu vurgulayarak, “Kuşatmalara rağmen umudun var olduğunun göstergesidir.” diye konuştu. Filistin halkının yalnız olmadığını ve Gazze’nin sahipsiz kalmadığını haykıran Delibaş, insanlık onurunu savunan ve zulme karşı duran bu filonun yanında durduklarını ifade etti. Etkinlikte “Filistin halkı yalnız değildir” ve “İnsanlık ölüyor dünya seyrediyor” yazılı dövizler taşıyan grup, dua ettikten sonra dağıldı.