Artvin’de Fuhuş Operasyonu 6 Tutuklama

ARTVİN’DE FUHUŞ OPERASYONU YAPILDI

Artvin’de gerçekleştirilen bir fuhuş operasyonunda, toplamda 18 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, fuhuş soruşturması çerçevesinde bir otel ve gece kulübü ile 10 farklı eve eş zamanlı baskınlar yaptı. Bu aramalar sonucunda, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 9 tüfek kartuşu ve bir miktar para ele geçirildi.

GÖZALTILAR VE TUTUKLAMALAR

Operasyon neticesinde gözaltına alınan 18 şüpheliden 7’si, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından sınır dışı edildi. Adli makamlara sevk edilen 11 şüpheliden 6’sı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı. Diğer 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.