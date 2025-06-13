Artvin’de Futbol Şenliği Yapıldı

ARTVİN’DE FUTBOL ŞENLİĞİ DÜZENLENDİ

Artvin’in Arhavi ilçesinde, çocukların spor kültürüne ve ahlaki gelişimine katkı sağlamak amacıyla “Herkes İçin Futbol Şenliği” yapıldı. Emekli beden eğitimi öğretmeni Fikret Kadıoğlu tarafından 2008 yılında projelendirilip hayata geçirilen ve 6-14 yaş aralığındaki kız ve erkek çocukların katıldığı bu şenliğin 12.’si, Arhavi Kaymakamlığı’nın koordinesinde ilçe şehir stadında başladı. Şenliğe, ilçede bulunan ilkokul seviyesindeki farklı okullardan 200’den fazla öğrenci katıldı. Çocuklar sahada futbol oynarken, veliler de evde hazırladıkları yiyeceklerle saha kenarında piknik yaparak bu anların tadını çıkardı.

İLK MÜSABAKANIN BAŞLANGICI

Şenliğe katılan Artvin Valisi Dr. Turan Ergün ve Milletvekili Faruk Çelik, ilk müsabakanın başlama vuruşunu gerçekleştirdi. Fikret Kadıoğlu, 2008’den bu yana devam eden proje çerçevesinde 13. şenliğin yapıldığını belirtti. Kadıoğlu, ayrıca futbol şenliği kapsamında uygulanan mavi kart uygulamasından da söz etti. Açılış töreninin ardından öğrenciler sahaya çıkarak futbol oynamaya başladı.