Artvin’de Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu Yapıldı

GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU SONUCU 5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Artvin’de düzenlenen göçmen kaçakçılığına yönelik operasyon sonucu 5 kişi yakalandı. Artvin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 Nisan’da Kemalpaşa ilçesi Sarp Köyü mevkiinde bir tırı durdurarak arama gerçekleştirdi. Bu arama sırasında araçtaki 5 şüpheli gözaltına alındı.

SUÇLULARIN ENTEGRASYONU YAPILDI

Yapılan incelemelerde, yakalananlardan birinin 11 Ocak’ta İstanbul Maltepe’de meydana gelen “kasten öldürme” olayının firarisi olduğu belirlendi. Diğer şahısların ise dolandırıcılık, uyuşturucu madde bulundurma ve çeşitli suçlardan arandıkları tespit edildi. Araçta ayrıca gizlenen 2 organizatör de yakalandı.

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Şüphelilerden biri mahkemece serbest bırakılırken, diğer 4 kişi tutuklanarak Artvin Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na sevk edildi. Yetkililer ise göçmen kaçakçılığı ve suçla mücadelede kararlılıkla devam edeceklerini ifade etti.