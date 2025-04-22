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Artvin’de Hakkında 10 Suç Bulunan F.M. Yakalandı

SUÇTAN KAÇIŞA İZİN VERİLMEDİ

Artvin’de, hakkında 10 ayrı suçtan kesinleşmiş 27 yıl 5 gün hapis cezası bulunan bir kişinin yakalandığı bildirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Borçka ilçesindeki Düzköy köyünde şüpheli bir kişi olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Köyde arama gerçekleştiren Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), samanlığa doğru giden bir kişiyi durdurdu ve kimlik kontrolü yaptı.

YALANCI KİMLİK İLE YAKALANDI

Yapılan kontroller sırasında, ibraz edilen sürücü belgesinin başkasına ait olduğunu fark eden ekipler, yapılan incelemede o kişinin “uyuşturucu ticareti yapma”, “dolandırıcılık”, “kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma” gibi 10 suçtan 27 yıl 5 gün kesinleşmiş hapis cezasına sahip olan F.M. (35) olduğunu tespit etti. Kişiye ait olan ehliyetin kardeşi M.M.’ye ait olduğu belirlendi. Gözaltına alınan F.M., jandarma işlemlerinin ardından hakimlik kararı ile tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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