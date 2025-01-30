Artvin’de Her Yaştan İnsan Kızak Yarışıyor

KIZAK YARIŞLARIYLA EĞLENCE DOLU BİR KÜLTÜR

Artvin’in Şavşat ilçesinde kışın en eğlenceli etkinliklerinden biri olan kızak yarışları, her yaştan insanı bir araya getiriyor. Kocabey köyü sakinleri tarafından düzenlenen bu geleneksel etkinlik, sosyal medyada geniş bir ilgi görüyor. “Sakin Şehir” unvanına sahip olan Şavşat ilçesi, kış aylarında tıpkı bir eğlence cennetine dönüşüyor.

KAMERA ÖNÜNDE HEYECANLI ANLAR

Karla kaplı alanlarda, özellikle Kocabey köyü halkı tarafından organize edilen kızak yarışları, bölgede önemli bir kış eğlencesi haline geldi. Köy meydanında bir araya gelen gençler ve yaşlılar, kendi yaptıkları kızaklarla hız denemeleri yaparak keyifli anlar yaşıyor. Yaşlıların da aktif olarak katıldığı yarışlar, geleneksel kültürü koruma amacına katkıda bulunuyor ve katılımcılara unutulmaz bir eğlence deneyimi sunuyor.

SOSYAL MEDYADA İLGİ ODAĞI

Kızak yarışları, seyircilere sunduğu nefes kesen heyecanıyla sosyal medya platformlarında da büyük bir ilgi yaratıyor. Bu etkinlikler, bölgedeki yerel kültürü ve adetleri tanıtmak açısından önemli bir yere sahip. Şavşat, kış mevsiminde bu tür etkinliklerle adından söz ettiriyor.