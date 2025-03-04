Artvin’de Kaçak Avcılara Ceza Kesildi

KAÇAK AVCILAR SUÇ ÜSTÜ YAKALANDI

Artvin’in Borçka ilçesinde, koruma altında olan bir karacayı avlayarak soyan kaçak avcılar, ekiplerin düzenlediği operasyonda suçüstü yakalandı. Olay, 2024-2025 av sezonunun sona erdiği günde yaşandı. Kaçak avcılar, koruma altındaki hayvanı yemeye hazırlamak amacıyla faaliyet gösteriyordu. Bu durumu fark eden Artvin Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile Borçka İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hızlı bir müdahale ile avcıları yakaladı.

İNCELEMELER SONUCU BELİRLENDİ

Yapılan incelemelerde, karacanın kan izleri takip edilerek hayvanın kar örtüsünün altına gizlenmiş olduğu tespit edildi. Kaçak avcılar, karacayı vurup derisini soyduktan sonra yakalandı. Gerekli işlemlerin ardından, bu avcılara toplamda 41 bin 883 TL para cezası uygulandı. Bu durum, özellikle av sezonunun son günü yaşanması itibarıyla dikkat çekici bir olay oluşturdu.