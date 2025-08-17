Artvin’de Kaza Yürekleri Ağza Getirdi

YARISLARDA YAŞANAN KAZA TARTIŞMA YARATTI

Artvin’de gerçekleştirilen Off-Road yarışlarında Erzurum Macera Offroad takımının uğradığı kaza, izleyenleri derinden etkiledi. Artvin Off-Road Kulübü tarafından düzenlenen etkinlikte, heyecan dolu anlar yaşandı. Yarışa katılan Erzurum Macera Offroad Başkanı Lokman Toptaş ile kulüp üyesi Recep Tepe’nin bulunduğu araç, pistte ilerlerken aniden devrildi. Ters dönen araçtan kendi imkanları ile çıkmayı başaran Lokman Toptaş ve Recep Tepe kazayı yara almadan atlattı.

YARIŞTA ÖDÜLLER DAĞITILDI

Bu yıl 8’incisi düzenlenen Artvin Offroad oyunlarında, Erzurum Macera Offroad Doğa Sporları Kulübü iki ayrı sınıfta yarışa katıldı. S1 klasmanındaki araç, parkuru başarı ile tamamladı. Ancak S2 klasmanında yarışan araç, teknik arıza nedeniyle takla attı. Gereken güvenlik donanımı bulunan araçta yarışan pilot Recep Tepe ve co-pilot Lokman Toptaş yara almadan araçtan çıkmayı başardı. Takla atan araç parkuru tamamlayamazken, Artvin Offroad Kulübü, Recep Tepe’ye en çılgın pilot ödülünü verdi.