Artvin’de Konser Düzenlendi, Teşekkürler

ARTVİN’DE DÜZENLENEN KONSER

Artvin’de “İstanbul’dan Artvin’e Sesler ve Renkler Konseri” düzenlendi. Bu etkinlik, Beyoğlu Klasik Türk Musikisi Derneği tarafından Artvin Çoruh Üniversitesi Nihat Gökyiğit Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Konserin şefliğini, TRT İstanbul Radyosu sanatçısı İbrahim Suat Erbay üstlendi.

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE EZGİLER

Konser, Uşşak faslı ile başladı ve Cumhuriyet’in kuruluşundan günümüze halkın hafızasına kazınmış klasik eserlerle Artvin yöresine ait ezgiler seslendirildi. Şef Erbay, geçmişten günümüze kadar gelen birbirinden güzel şarkıları seslendirmekten duyduğu mutluluğu ifade ederek, sahne alan İstanbul TRT Radyosu sanatçılarına, Kültür ve Turizm Bakanlığının değerli saz üstatlarına ve organizasyonu düzenleyenlere teşekkür etti.

PLAKET TÖRENİ

Ardanuç Belediye Başkanı Emrah Yılmaz ve Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan, konsere katkılarından dolayı Erbay’a plaket takdim etti. Bu anlamlı an, günün anısına gerçekleştirildi.