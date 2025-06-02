Artvin’de Kurban Pazarında Kurbanlıklar Bekliyor

KURBAN BAYRAMI HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

Artvin’de, Kurban Bayramı nedeniyle kurulan hayvan pazarındaki kurbanlıklar alıcılar için bekliyor. Orta Mahalle İskebe Deresi mevkisinde yer alan bu pazarda, küçükbaş hayvanlar 15 ila 25 bin lira, büyükbaş hayvanlar ise 70 ila 140 bin lira arasında satışa sunuluyor. Kurbanlık hayvan alan Hafız Usta, gerçekleştirdiği açıklamada 30 yıldır kurban ibadetini yerine getirdiğini belirterek, “Allah nasip ederse kurbanımı kesip ibadetimizi yerine getireceğiz. Fiyatlar normal. Allah herkese nasip etsin. Tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramını kutluyorum.” ifadelerini kullandı.

Halit Hasır, bu yıl tekrar kurban aldığı için mutlu olduğunu belirterek, “Allah niyetimizi kabul eylesin. Satıcı 24 bira dedi, pazarlıkla 22 bin liraya aldım. Her yıl kesiyorum. Geçen yılda yine aynı yerden almıştım.” dedi. Kurban satıcısı Emir Hasan Yıldırım, satışların geçen yıla kıyasla biraz düşük olmasına rağmen sürekli müşterilerinin olduğunu açıkladı. Yaklaşık 40 yıldır hayvancılık yapan İsmail Sağlam, beklenen hareketliliğin henüz başlamadığını ifade ederek, “Benim fiyat aralığım 15 ile 20 bin lira arasında değişiyor. İki gündür kurban pazarındayım ve üç kurbanlık sattım. Vatandaş bütçesine göre alışveriş yapıyor.” açıklamasında bulundu.

Kurban satıcısı Mehmet Ali Ergül de, 30 yıldır kurban satışı gerçekleştirdiğini belirtti. Bu yıl alıcılar için kurban fiyatlarının oldukça iyi olduğunu dile getirerek, “Kurban pazarında geçen yılki fiyatlarla bu yılki fiyatlar aynı.” dedi. Ergül, 5 günde 3 büyükbaş ve 15 küçükbaş hayvan sattığını aktararak, “Bayram yaklaştıkça satışların artmasını bekliyoruz. Artvin kurban pazarında küçükbaş kurbanlıklar 14 ila 25 bin lira arasında, büyükbaş kurbanlıklar ise 70 ila 140 bin lira arasında satılıyor.” ifadesinde bulundu.

Diğer yandan, polis ekipleri kurban satıcılarını hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarına karşı uyarıyor. İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, satıcılara hırsızlık ve sahte para olayları hakkında bilgilendirme amaçlı broşür dağıttı.