Artvin’de Miniklerden Geleneksel Sahur Davulu Etkinliği

ÇOCUKLAR SAHURA UYANDIRIYOR

Artvin’de 4. sınıf öğrencileri olan iki arkadaş, Ramazan ayının sahura davet geleneğini yaşatmak için geleneksel kıyafetler giyip davul çalarak mahalle halkını sahura uyandırdı. Yiğit Ali Tiryaki ve Berker Batu Yalman, Ramazan ayının geleneksel uygulamalarından biri olan sahura davet geleneğini sürdürmek amacıyla sokaklara çıkmayı tercih etti. Davul çalarak ve mani söyleyerek mahalle sakinlerini sahura davet eden minikler, Ramazan’ın sıcak atmosferini yaşattı. Davul sesini duyan bazı vatandaşlar onlara alkışlarla destek verirken, diğerleri harçlık verdi.

ETKİNLİKLERİ KENDİLERİ PLANLADI

Davulcu çocuklardan Yiğit Ali Tiryaki, “Okulumuzda böyle bir etkinlik yapmayı planlamıştık. Sonra aklımıza geldi, neden mahallemizde de bu geleneği yaşatmıyoruz? Kıyafetlerimizi giyip davulumuzu aldık ve sokağa çıktık. Mani söyledik, para topladık. Çok eğlenceli oldu, bazıları alkışladı, bazıları ise teşekkür edip harçlık verdi” dedi. Diğer öğrenci Berker Batu Yalman ise, “Okulda etkinlik yapacaktık ama sonra sahura kalkmaya karar verdik. Ailelerimizden davul ve kıyafet temin ettik. Mahalleyi sahura uyandırdık. Çok iyi karşılandık, bize ‘minik davulcular’ dediler, teşekkür edip para verdiler” şeklinde konuştu.

BABALARDAN DESTEK

Yiğit Ali Tiryaki’nin babası Ali Murat Tiryaki ise çocuklarının isteklerini şöyle anlattı: “Çocuklar bize ‘Mahallemizde neden davul çalmıyor? Biz çalabilir miyiz?’ dediler. Biz de kırmadık çocuklarımıza elbise ve davul ayarladık. Mahallede güzel bir etkinlik oldu. Bu gelenekler eskisi gibi yok, çocuklar bunları filmlerde görüyor. Bizden de talep edince çok hoşumuza gitti. Mahallede çok güzel tepkiler aldılar. Balkonlardan alkışlayan ve harçlık verenler oldu.”