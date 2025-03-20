Artvin’de Okullar Tatil Edilecek Mi?

YAĞIŞLAR NEDENİYLE OKULLARIN DURUMU MERAK EDİLİYOR

Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde etkisini gösteren yoğun yağışların ardından, okulların tatil edilip edilmeyeceği konusunda bir belirsizlik yaşanıyor. 21 Mart Cuma günü Artvin’deki okulların durumu, halk arasında büyük bir merak konusu haline geldi. Son değerlendirmelere göre, 17 Mart 2025 Pazartesi günü öğle saatlerinden başlayarak İç Ege, İç Anadolu, Göller Yöresi, Orta Karadeniz’in iç bölgeleri ve zamanla Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerinden güçlü rüzgarlar ve kısa süreli fırtına beklentisi bulunuyor.

EĞİTİM VE ULAŞIMDA AKSAMALAR BEKLENİYOR

Yapılan uyarılara göre, iç kesimlerde Pazartesi akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli rüzgarlar, ulaşımda aksamalara, çatı uçmalarına ve iç kesimlerde toz savrulmasına sebep olabiliyor. Ayrıca, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmelere karşı da önlem almak önemli bir konu. 21 Mart 2025 Cuma günü Samsun, Ordu ve Giresun’da beklenen yağışların iç kesimlerinde, 700 metre ve üzeri rakımlı alanlarda güçlü kar yağışı (10-20 cm kar örtüsü) şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Bu nedenle kar yağışı, buzlanma ve don olayları gibi durumlar için dikkatli olunması gerekiyor.

ZİRAİ DON TEHLİKESİ GÜNDEME GELİYOR

Meteorolojik verilere göre, Balkanlar üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı hava ile birlikte batı ve iç kesimlerde zirai don hadiseleri bekleniyor. Marmara, İç Ege, Akdeniz’in iç bölümleri, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun batısında 20 Mart 2025 Cuma gecesinden itibaren bu don olaylarının beklendiği belirtiliyor. Tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşların zirai don tehlikesine karşı önlem alması, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün il ve ilçelere yönelik sıcaklık tahminlerine dikkat etmesi öneriliyor.

VALİLİKLERDEN YAPILAN AÇIKLAMALAR

20 Mart 2025 Cuma günü öğle saatlerinden itibaren Marmara, Kuzey Ege ve Orta Karadeniz’de kuzey yönlerden, Doğu Anadolu’da güney yönlerden kuvvetli rüzgarlar ve kısa süreli fırtına bekleniyor. Ordu Valiliği, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 9 ilçenin tamamında, 8 ilçede de kısmi olarak eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı. Ancak, Artvin Valiliği henüz 21 Mart Cuma günü için tatil durumu ile ilgili bir açıklama yapmadı.