Artvin’de Spor Güvenliği Toplantısı Yapıldı

ARTVİN’DE İL SPOR GÜVENLİĞİ TOPLANTISI

Artvin’de İl Spor Güvenliği Toplantısı, Vali Turan Ergün’ün başkanlığında yapıldı. Valilik binasında gerçekleştirilen toplantıda, 2025-2026 sezonunda Artvin’de spor müsabakalarının güvenli bir ortamda yapılabilmesi için gerekli güvenlik önlemleri ele alındı.

GÜVENLİK TEDBİRLERİ VE RİSK ANALİZİ

İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri tarafından sunum yapıldı. Sunumda, Artvin merkez ve ilçelerdeki stadyumlar ile spor müsabakalarının yapılacağı sahaların mevcut durumu, yeni sezonda alınacak güvenlik önlemleri, karşılaşmalarda karşılaşılabilecek olası güvenlik riskleri ve bunlara karşı alınacak önlemler değerlendirildi. Vali Turan Ergün, kentte düzenlenecek spor etkinliklerinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması dileğinde bulundu ve sporun birliğe, beraberliğe ve dostluğa vesile olması temennisinde bulundu.

TOPLANTIYA KATILAN İSİMLER

Toplantıya İl Emniyet Müdürü Hüseyin Adatepe, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Uğur Başkonak, Artvin Belediye Başkan Yardımcısı Zafer İnce, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kara, İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar, İl Sağlık Müdürü Gürol Köroğlu, Artvin Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Sadettin Dağ, TFF İl Temsilcisi Berkant Keskin ile diğer yetkililer ve spor kulüplerinin temsilcileri katıldı.