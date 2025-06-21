Artvin’de Yasadışı Geçiş Yapan Tutuklandı

ASIL OLAY VE TUTUKLAMA

Artvin’in Borçka ilçesinde, askeri yasak bölgeye yasa dışı yollarla giren bir kişi, jandarma tarafından yakalandı ve tutuklandı. Olay, Borçka’nın Camili bölgesinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, jandarma ekipleri, sınır hattında gerçekleştirileceği belirtilen yasa dışı geçiş hakkında ihbar aldıktan sonra, bölgede devriye gezmeye başladı.

ŞÜPHELİ SORGULANDI VE SUÇ KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI

Devriye sırasında hareketlerinden şüphelenilen bir şahıs durdurularak sorguya alındı. Yapılan inceleme sırasında, şahsın Gürcistan’dan Türkiye’ye kaçak yollarla giriş yaptığını itiraf ettiği belirlendi. Kimlik kontrolü sonucunda, şahsın 14 ayrı suç kaydının bulunduğu ve iki farklı hırsızlık suçundan arandığı öğrenildi. Yapılan üst aramasında ise 2,14 gram kubar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece 2 yıl 7 ay 7 gün hapis cezasına çarptırıldı.