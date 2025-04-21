Artvin’deki Cami, Yolda İnşa Edildi

55 YILDIR YOL TRAFİĞİNE HİZMET EDİYOR

Artvin’deki zorlu arazi koşulları nedeniyle bir kolon, mahalle yolu üzerine inşa edilen caminin altından 52 yıldır hem araç hem de yaya trafiğini sağlıyor. Çamlık Mahallesi’nde, 1973 yılında faaliyete geçen ve halk arasında “Ayaklı Cami” olarak adlandırılan Yeni Cami, mimari tasarımıyla dikkat çekiyor. Toplam üç kattan oluşan ve 300 metrekarelik bir alana sahip olan caminin yarısı toprak zeminde bulunuyor, diğer yarısı ise mahalle yolunu kapatmamak amacıyla 5 metre yüksekliğindeki beton kolon üzerine inşa edildi. Böylece, caminin kolonun altındaki kısım, ilk açıldığı günden bu yana yol olarak kullanılmakta.

CAMİ MİMARİSİ ŞAŞIRTICI

Cami İmam Hatibi Özdemir Demirci, yerel halkın caminin mimarisine alışkın olmasına rağmen dışarıdan gelenlerin şaşkınlıklarını gizleyemediklerini aktarıyor. Artvin’in coğrafi yapısının eğimli olduğuna dikkat çeken Demirci, “Bunun sebebi de Artvin, barajlar, duvarlar, virajlar şehri. Arazi yapısından kaynaklı camimizin arka beden ve öndeki direk üzerine kurulmuş bir cami. Belki de Türkiye’de eşi benzeri olmayan bir cami. Bu da Artvin’in arazi yapısından kaynaklı bir durum.” şeklinde konuştu.

GÜRÜLTÜ SORUNU VAR

Caminin altından yol geçmesi sebebiyle gürültü konusunun zaman zaman sıkıntı yaratabildiğini belirten Demirci, “İmkansızlıklar nedeniyle böyle inşa edilmiş. Böyle inşa edilmeseydi kapasitesi çok düşük olurdu. Arsa üzerine yapılsaydı bu cami tahmini 150 metrekarelik bir cami olacaktı. Direkler üzerinde olduğu için 300 metrekare.” ifadelerini kullandı. Mahalle sakinlerinden Celal Çiçek de caminin inşasını hatırlıyor ve “İlk inşaat aşamasında arsa olmaması nedeniyle böyle yapıldı.” diyor. Çiçek ayrıca, caminin altından yol geçtiği için halk arasında “Ayaklı Cami” şeklinde anıldığını aktarıyor.