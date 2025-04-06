Artvin Gençleri Ayıyı Çaya Davet Etti

GENÇLERİN ORMANDAKİ RENKLİ ENCOUNTER’I

Artvin’de bir grup genç, piknik yaptıkları esnada karşılaştıkları ayıyı çaya davet etti. Kemalpaşa ilçesinde ormanlık alanda piknik yapan bu gençler, otlayan bir ayı ile karşılaşınca eğlenceli anlar yaşadı. Gençler ayıya “gel buraya, çay var çay” diyerek onu çaya içmeye çağırdı.

AYININ TEPKİSİ VE SOSYAL MEDYA YANSIMASI

Gençlerin yüksek sesle yaptığı çağrı, ayıyı korkutuğu için kısa bir süre duraksadı. Ancak hemen sonrası ormanın derinliklerine hızlıca kaçtı ve gözden kayboldu. O anlar, sosyal medya içerik üreticisi Halil Altun’un cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntüler, sosyal medya platformlarında büyük ilgi gördü.