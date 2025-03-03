Artvin’in Borçka İlçesinde Çığ Felaketi

ÇIĞ FELAKETİ HASAR TESPİTİ İÇİN EKİPLER GÖREVLENDİRİLDİ

Artvin’in Borçka ilçesinde bulunan Macahel’deki Karayolları bakım onarım tesislerine çığın düştüğü bildirildi. Olayın ardından hasar tespit çalışmaları başlatıldı. Çığ saldığı tahribat havadan çekilen görüntülerle kilometrelerce uzaklıktan gözler önüne serildi. Macahel yolu üzerinde yer alan Karayolları bakım tesislerine çığ, önceki gün büyük bir etkiyle düştü. 1850 rakımlı Macahel geçidi yakınlarında kar kalınlığı 3 metreye ulaştı ve bu durum bakım evine büyük zarar verdi. Ayrıca, bir iş makinesi ile bir kar küreme makinesi çığ altında kalmış durumda.

FACİANIN ÖNÜNE GEÇİLDİ

Olay anında çalışanlar, çığın gelme riski nedeniyle önceden tesisleri tahliye etti ve bu sayede büyük bir felaketten kurtulmuş oldu. Tesislerin bulunduğu bölgeye hemen kurtarma ekipleri sevk edilirken, çığ temizleme çalışmaları da başlatıldı. Macahel yolu ulaşımını sağlayan bölge halkından Osman Önder, “Borçka-Camili yolu üzerinde büyük bir çığ felaketi yaşandı. Bakım evine zarar verdi, makinelerimiz kar altında kaldı. İş makinelerinin yerleri şu an belli değil. Bölgenin kurtulması için tünel yapılması gerektiğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

ÇALIŞMALAR HIZLA DEVAM EDİYOR

Karayolları bakım tesislerinde çalışan personel Kenan Kahya, “Yağan kar nedeniyle çığ, binanın içine girdi ve çatısını tamamen yıktı. Şu anda 6 metre üzerinde kar var. Bir iş makinemiz dışarıda, diğer iş makinemiz ise kar altında kaldı. Yol açma çalışmalarını şu an durdurduk, ekipler olarak temizleme çalışmalarına başlayacağız” şeklinde konuştu. Çığ felaketinin verdiği zarar ve yürütülen çalışmalar bölge içinde büyük önem taşıyor.