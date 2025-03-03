Artvin Okullar Tatil Mi? 4 Mart Bilgisi

KUVVETLİ KAR YAĞIŞI UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye’nin birçok bölgesinde yoğun kar yağışı konusunda uyarıda bulundu. Kar yağışının etkili olacağı illerde okulların tatil olup olmadığı ise merak ediliyor. Özellikle Artvin Valiliği’nden henüz bir tatil açıklaması gelmedi. Ülke genelinde kar yağışlı hava durumu hakimken, kar yağışı ve fırtına uyarıları devam ediyor. Bu nedenle, vatandaşların dikkatli olması gerektiği vurgulanıyor.

ARTVİN’DE TATİL DURUMU

Artvin için henüz 4 Mart Salı günü ile ilgili bir tatil duyurusu yapılmadı. Son günlerde etkili olan kar yağışları nedeniyle Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’da yüksek kar örtüsü oluşumu gözlemleniyor. Ayrıca, bölgedeki hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında kaldığı ve Pazartesi gününden itibaren mevsim normalleri seviyesine yükselebileceği öngörülüyor. Özellikle yüksek, dağlık ve dik yamaçlı alanlarda çığ riski oldukça yüksek.

FIRTINA TEHLİKESİ

Çığ tehlikesi, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuz durumlara karşı vatandaşların ve ilgili kurumların tedbirli olmaları gerektiği aktarılıyor. Kuzey Ege’de ise yarın (Pazartesi) akşam saatlerinden itibaren rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın 4 Mart Salı günü gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.