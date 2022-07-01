Artvin’de heyelan! Ölü ve yaralılar var

Artvin’in Kemalpaşa ilçesinde heyelan meydana geldi. Yaşanan olayda yoldan geçen bir TIR’ın zarar gördüğü açıklandı.

Artvin’in Kemalpaşa ilçesinde heyelan meydana geldi. Dev kayalar yola yuvarlandı,, Yoldan geçen TIR’lar zarar gördü. Bölgede yaralıların olduğu bilgisine ulaşıldı.

bazı kaynaklara göre can kayıpları da var. Heyelan nedeniyle Sarp Sınır Kapısına giden Kemalpaşa karayolu ulaşıma kapandı. Bölgeye çok sayıda 112 Acil ve Kurtarma ekibi sevk edildi. Daha önce de bölgede sık sık heyelanların meydana geldiği belirtildi.