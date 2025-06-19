Arya Su, Almanya’da Birincilik Kazandı

ARYA SU GÜLENÇ, ALMANYA’DA BİR İLKİ DAHA GERÇEKLEŞTİRDİ

Bursalı 16 yaşındaki Arya Su Gülenç, Almanya’nın tanınmış müzik yarışmalarından 62. Jugend Musiziert’in 5-11 Haziran tarihlerinde Wuppertal’da yapılan Federal Finali’nde piyanolu üçlü oda müziği kategorisinde birincilik ödülüne layık görülüyor. Arya Su, kemancı Malika Schulze ve viyolonselci Levi Enns ile kurduğu Trio oda müziği grubu ile Piyanolu Üçlü – V. Grup kategorisinde yarışır ve 25 grup arasından tam puan alarak birinci gelmeyi başarıyor.

PİYANO SERÜVENİ VE GÖSTERDİĞİ BAŞARILAR

Bursa’da özel bir müzik merkezinde başladığı piyano eğitimi sayesinde Arya Su, katıldığı uluslararası yarışma ve festivallerle kariyerini şekillendiriyor. 2023 yılında Fulda Uluslararası Pianale Yarışması’nda birincilik ödülü alarak büyük bir başarı elde eden Arya Su, Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası ile solist olarak sahne alıyor. Piyano eğitimine, Azerbaycan Devlet Sanatçısı ve ‘hocaların hocası’ olarak bilinen Yıldız Aslanova ile devam eden Gülenç, 2024 yılında Almanya’daki Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover’in Institut zur Früh-Förderung Hochbegabter (IFF) sınavlarını geçerek kabul ediliyor.

Bu başarılar sonrasında Arya Su Gülenç, Almanya’da birçok festival ve konser organizasyonundan davet alıyor. 21 Haziran’da Alman NDR TV için bir konser kaydı gerçekleştirecek Trio, geniş kitlelere ulaşma imkanı buluyor. Topluluk ayrıca, 5 Temmuz’da Georg-August-Universität Göttingen’de gerçekleşecek bilim konferansında sahneye çıkacak. Arya Su, oda müziği çalışmalarını her müzisyenin deneyimlemesi gerektiğine inanarak sürdürdüğünü belirtiyor. “Ülkemi sanat alanında, yurt dışında en iyi şekilde temsil etmenin gururunu ve mutluluğunu yaşıyorum.” diyor.