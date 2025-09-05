Arzu Sabancı, Sabancı Ailesi’nin Gelini

ARZU SABANCI’NIN HAYAT ÖYKÜSÜ

Arzu Sabancı, Türkiye’nin tanınan ailelerinden biri olan Sabancı ailesine gelin olarak katılmış, zarafeti ve girişimcilik ruhuyla dikkat çeken bir isimdir. Ömer Sabancı ile yaptığı evlilikten üç oğlu bulunan Arzu Sabancı’nın hem özel yaşamı hem de profesyonel kariyeri, kamuoyunun ilgisini hala çekiyor. Arzu Sabancı ile ilgili merak edilen detaylar bu haberin ilerleyen kısımlarında yer alıyor.

EĞİTİMİ VE MODA DÜNYASINA GİRİŞİ

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Bölümü mezunu olan Arzu Sabancı, sanat ve kültürel mirasa olan ilgisini akademik eğitimiyle pekiştiriyor. 1986 yılında Ömer Sabancı ile evlenerek, Türkiye’nin köklü ailelerinden birinin parçası oldu. Moda dünyasına ilk adımını 1997 yılında ExSa Konfeksiyon’da koleksiyon hazırlayarak atan Sabancı, 2004’te kendi markasını kurarak dünyaca ünlü markaları Türkiye’ye taşıdı. 2020 yılında ise Arzu Sabancı Studio’nun kuruluşunu gerçekleştirdi. Lüks giyim ve abiye tasarımlarıyla moda dünyasında öne çıkan Sabancı, English Home için sofra takımları da tasarladı.

SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ VE SOSYAL MEDYA ETKİSİ

Sosyal sorumluluk projelerine desteğiyle tanınan Arzu Sabancı, Instagram’daki @arzusabanci hesabıyla 1 milyondan fazla takipçiye ilham vermeye devam ediyor. 7 Eylül 1965 tarihinde Ankara’da dünyaya gelen Arzu Sabancı, sanata, tarihe ve kültürel değerlere olan ilgisiyle tanınıyor.

KÜLTÜREL DEĞERLER VE AİLE YAPISI

Aslen Artvin’in Arhavi ilçesine bağlı köklü bir aileden gelen Sabancı, yaşamı boyunca kültürel değerlere ve estetik duruşa verdiği önemle dikkat çekiyor. 2025 yılı itibarıyla 60 yaşında olacak Arzu Sabancı, eğitimini Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Bölümü’nde tamamladı. Bu akademik altyapı, tarih ve sanatla olan bağını güçlendirirken ileride kuracağı moda kariyerinin temellerini de oluşturdu. 1986 yılında Türkiye’nin önde gelen iş insanlarından Ömer Sabancı ile hayatını birleştiren Arzu Sabancı, bu evlilik sayesinde Sabancı ailesinin önemli bir üyesi haline geldi. Uzun yıllardır istikrarlı bir şekilde devam eden bu evlilikten Hakan Sabancı, Hacı Sabancı ve Kerim Sabancı adında üç oğlu dünyaya geldi ve her biri sosyal ve iş hayatında aktif roller üstleniyor.