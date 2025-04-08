Arzu Sabancı, Tanınan İş İnsanıdır

ARZU SABANCI’NIN BİLGİLERİ VE KARİYERİ

Türk iş dünyasının tanınmış isimlerinden biri olan Arzu Sabancı, hem moda alanındaki çalışmaları hem de cemiyet hayatındaki aktif duruşuyla dikkat çekiyor. Arzu Sabancı’nın yaşı, mezun olduğu bölüm ve çocukları gibi konular, sosyal medyada ve arama motorlarında sıkça araştırılan detaylar arasında yer alıyor. Peki, Arzu Sabancı kimdir? Kaç yaşındadır? Hangi bölümü bitirmiştir? İşte, bu soruların cevapları…

KİMLİĞİ VE EĞİTİMİ

Arzu Sabancı, 7 Eylül 1965 tarihinde İstanbulluda doğmuştur. 2025 yılı itibarıyla 60 yaşındadır. Zarif duruşu ve şıklığı ile toplum içinde uzun yıllardır öne çıkan bir isimdir. Eğitim hayatına ABD’de devam eden Arzu Sabancı, burada işletme bölümünden mezun olarak kariyerine ilk adımlarını atmıştır.

MODA DÜNYASINDAKİ ROLÜ

Arzu Sabancı, moda sektöründe kendi adını taşıyan markası ile dikkatleri üzerine çekmiştir. Tasarım koleksiyonları, özel iş birlikleri ve sosyal sorumluluk projeleri aracılığıyla hem iş dünyasında hem de cemiyet yaşamında saygın bir konumda yer alıyor. İş yaşamındaki başarıları ile tanınan Sabancı, geniş çaplı projelerle de adından söz ettiriyor.

AİLE YAŞAMI VE ÇOCUKLARI

Arzu Sabancı, Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Sabancı ile evlidir. Bu evlilikten üç oğlu bulunmaktadır. Her bir oğlu kendi meslek alanlarında aktif olarak çalışmakta ve aile mirasını farklı sektörlerde devam ettirmektedir.