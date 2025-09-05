Arzu Sabancı, Ünlü Aileye Gelin Göndermiştir

Arzu Sabancı, Türkiye’nin önde gelen ailelerinden biri olan Sabancı ailesine gelin olarak katılan ve zarafeti ile girişimcilik ruhuyla dikkat çeken bir isimdir. Ömer Sabancı ile olan evliliğinden üç oğlu bulunan Arzu Sabancı’nın hem özel hayatı hem de profesyonel kariyeri kamuoyunun ilgi odağı olmaya devam ediyor. Arzu Sabancı hakkında merak edilenler bu haberde yer alıyor.

EĞİTİMİ VE MODA DÜNYASINA GİRİŞİ

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Bölümü’nden mezun olan Arzu Sabancı, sanat ve kültürel mirasa olan ilgisini akademik eğitimiyle pekiştirdi. 1986 yılında Ömer Sabancı ile evlenerek Türkiye’nin köklü ailelerinden birine gelin oldu. Moda dünyasına adımını 1997 yılında ExSa Konfeksiyon’da yaptığı koleksiyon ile atan Sabancı, 2004 yılında kendi şirketini kurarak dünya çapında ünlü markaları Türkiye’ye getirdi. 2020 yılında ise kendi markası Arzu Sabancı Studio’yu kurarak lüks giyim ve abiye tasarımlarına imza attı. Ayrıca, English Home için sofra tasarımları da yaptı. Sosyal sorumluluk projelerine verdiği destekle tanınan Arzu Sabancı, Instagram üzerindeki @arzusabanci hesabında 1 milyondan fazla takipçiye ilham vermeye devam ediyor.

KÜLTÜREL DEĞERLER VE AİLESİ

Arzu Sabancı, 7 Eylül 1965 tarihinde Ankara’da dünyaya geldi. Sanata, tarihe ve kültürel değerlere olan ilgisi onu Ankara Üniversitesi’nde okumaya yönlendirmiştir. Aldığı eğitim, sadece akademik bir birikim değil, aynı zamanda estetik anlayışını ve yaratıcı potansiyelini şekillendiren bir temeli de oluşturdu. Aslen Artvin’in Arhavi ilçesinden gelen Sabancı, yaşamı boyunca kültürel değerlere olan bağlılığı ve sanata verdiği önemle tanınır hale geldi. 2025 yılı itibarıyla 60 yaşına girecek olan Arzu Sabancı, eğitim hayatının yanı sıra ileride kuracağı moda kariyerinin temellerini de bu süreçte oluşturdu.

AİLEMİZİN BİR ÜYESİ OLARAK ARZU SABANCI

Arzu Sabancı, 1986 yılında Türkiye’nin önde gelen iş insanlarından biri olan Ömer Sabancı ile hayatını birleştirmiştir. Bu evlilik, Sabancı ailesi ile Arzu Sabancı’yı bir araya getiren önemli bir bağ oluşturur. Evlilikleri uzun yıllar boyunca sağlam bir şekilde devam eden çift, cemiyet hayatının önemli isimlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Arzu ve Ömer Sabancı’nın bu evlilikten Hakan Sabancı, Hacı Sabancı ve Kerim Sabancı adında üç oğlu olmuştur. Her biri, iş ve sosyal hayatlarda aktif rol üstlenen tanınmış isimlerdir.