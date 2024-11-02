“Arzum Onan 51 Yaşına Girdi!”

ARZUM ONAN’IN YENİ YAŞ KUTLAMASI

1993 Türkiye ve Avrupa güzeli Arzum Onan, 51. yaşını kutladı. Bu özel anında cadılar bayramına da göndermede bulunmayı unutmuyor. 1996 yılında evlilik cüzdanını imzalayan Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ, ünlüler dünyasında “örnek çift” olarak gösteriliyordu. Ancak, geçen yıl sürpriz bir kararla yollarını ayırmaya karar verdiler. İkili, Beykoz Adliyesi’ne birlikte gelerek 27 yıllık evliliklerini yalnızca 10 dakikalık bir duruşma ile sonlandırdı.

AİLE YAŞAMI VE SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI

Arzum Onan’ın 23 yaşında Can adında bir oğlu bulunuyor. Yeni yaş kutlaması için Instagram hesabından bir paylaşımda bulunan Arzum Onan, “Cadılar bayramında doğmuş biri olarak yüzüme yansıyan ışığı bir işaret kabul edip, her şeyin çok güzel olacağına inanıyor ve 51. yaşımı karşılıyorum! Kutlayan ve iyi dileklerini esirgemeyen herkese çok teşekkür ederim.” ifadelerini kullandı. Bu paylaşımıyla sevgi dolu destekleri için takipçilerine teşekkür ediyor.