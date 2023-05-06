Arzum Onan: Boşanmayı talep eden Mehmet oldu

Ünlü isim Arzum Onan, boşanmayı talep eden tarafın Mehmet Aslantuğ olduğunu söyledi.

Ünlüler dünyasının parmakla gösterilen çiftlerinden Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ çiftinden kötü haber geldi.

Ünlüler dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen ve Can adında bir oğulları olan Mehmet Aslantuğ (61) ile Arzum Onan’dan (49) kötü haber geldi. Son günlerde haklarında çıkan ayrılık iddialarına dair net bir açıklama yapmayan ikiliden Arzum Onan, 27 yıllık evliliklerini bitirme kararı aldıklarını resmen duyurdu. İşte detaylar…

1993 Miss Turkey’de Türkiye güzeli, aynı yıl gerçekleşen Miss Europe yarışmasında Avrupa güzeli seçilen Arzun Onan, kendisi gibi oyuncu olan eşi Mehmet Aslantuğ ile 27 yıllık evliliklerine nokta koyma kararı verdiklerini duyururken, ‘psikolojik şiddet’ iddiasını yalanladı.

30 yıla yakın zamandır sevdiğim adamın; değil ‘psikolojik şiddet’, her daim yanımda olan, destekleyen kişiliği, bu türden iftiralara malzeme olmayı asla hak etmez.

BOŞANMA DAVASI 29 MAYIS’TA

Instagram hesabından eşi ile deniz kenarında romantik bir pozuna yer veren Arzum Onan, boşanmanın detaylarını da paylaştı.

Zaman içinde gelinen aşamada, boşanmayı talep eden Mehmet oldu. Dava sürecini benim başlatmamın da daha seviyeli bir yaklaşım olacağına karar verdik. 29 Mayıs boşanma tarihimiz dışındaki bu yalan iddialar alenen kötü niyet barındırmakta, amaçlı yapılmaktadır.

“SEVGİMİZ, SAYGIMIZ, AİLEMİZİN DURDUĞU YER DEĞİŞMEYECEK”

22 yaşında Can adında bir oğulları olan ünlü çiftten güzel oyuncu, “Daha önce de paylaştığım üzere; zamanla her ilişkinin yaşadığı/yaşayabileceği bir yorgunluktan geçiyor olmak; birbirimize olan sevgimizi, saygımızı, ailemizin durduğu yeri değiştirmeyecek” ifadelerini kullandı.