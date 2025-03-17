Asad İftar Programı Yoğun Katılımla Gerçekleşti

İFTAR PROGRAMI VE KATILIMCILAR

ASAD Kurucusu Murat Doğanay’ın öncülüğünde gerçekleştirilen iftar programında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC’den beş bakan, eski bakanlardan Kürşat Tüzmen, sanat dünyasından önemli isimler Orhan Gencebay, Sevim Emre ve Yavuz Bingöl, uluslararası diplomasi alanından D-8 Genel Sekreteri Büyükelçi Isiaka Abdulkadir Imam ile iş dünyası ve devlet yetkililerinden pek çok önemli kişi yer aldı.

ASAD PLATFORUMUNUN HEDEFLERİ

İftar yemeğiyle ilgili açıklamalarda bulunan ASAD Platformu Genel Başkanı Murat Doğanay, platformun küresel sistemin hızla değişen yapısını analiz ettiğini ve Türkiye’nin küresel vizyonuna katkı sağlamak amacıyla araştırmalar yaptığını dile getirdi. Doğanay, “Türk bayrağını dünyanın dört bir yanında gururla taşıyarak, Türk iş dünyasını uluslararası alanda daha da güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Birlik ve beraberliğimizi pekiştiren Ramazan ayında, Gazze’deki zulme karşı duyduğumuz derin üzüntüyle, insan hakları ve adalet adına sesimizi yükseltiyoruz. Dünya sahnesinde daha güçlü, daha müreffeh bir Türkiye için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Hep birlikte, Türkiye’nin bekası ve milletimizin huzuru için dualarımızı eksik etmiyoruz.” şeklinde konuştu.

KUZEY KIBRIS’IN GÜÇLÜKLERİ VE GELECEĞİ

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yaptığı konuşmada birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekerek, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki güçlü iş birliğine vurgu yaptı. Tatar, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak, kendi kültürümüz ve milli değerlerimizle, bağımsız bir Türk devleti olarak Doğu Akdeniz’deki yerimizi sağlamlaştırıyor ve Türkiye Cumhuriyeti ile iş birliği içinde güçlü bir şekilde geleceğe yürüyoruz. Türkiye’nin yükselen gücü ile Gazze, Suriye, Lübnan ve Ukrayna gibi uluslararası meselelerde liderlik etmesi, bölgemizdeki barış ve güvenliği sağlıyor. Kıbrıs’ın geleceğinde iki devletli bir çözümü savunuyoruz, çünkü Türkiye’nin garantörlüğü bizim için çok önemli.” ifadelerini kullandı. Tatar, ayrıca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin potansiyelinin büyük olduğunu, turizm, yükseköğrenim, tarım, sanayi ve teknoloji gibi birçok alanda gelişim gösterdiklerini belirtti. “Milletimizin desteğiyle daha büyük başarılara imza atacağımıza inanıyoruz.” diyerek sözlerini sonlandırdı.