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Asaf Gökkaya, Hastanede Hayatını Kaybetti

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Aksaray’da meydana gelen üzücü bir olayda, bir yaşındaki Asaf Gökkaya, ziyaret ettikleri evin önündeki havuza düştü. Olay, dün akşam saat 19.00 sularında Yanyurt köyünde gerçekleşti. Asaf’ın ailesi, köyde bulunan akrabaları Ahmet Gökkaya’yı ziyaret etmek üzere bu eve gitti.

KOŞULLAR VE MÜDAHALE

Oyun oynayan Asaf, bir anda dengesini kaybedip havuza düştü. Aile üyeleri, durumu fark ederek çocuğu hızla sudan çıkardı. İhbar üzerine jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine yönlendirildi. Sağlık ekipleri, müdahaleleriyle çocuğun duran kalbini yeniden çalıştırmayı başardı. Asaf, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne ambulansla kaldırıldı.

YAŞAM MÜCADENESİ SONUCU

Asaf Gökkaya, ardından daha ileri tedavi için Konya’daki Meram Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Ancak, burada yaptığı yaşam mücadelesini kaybetti. Bu üzücü olay, bölgedeki halkı derinden etkiledi.

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