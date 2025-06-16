Asaf Gökkaya, Hastanede Hayatını Kaybetti

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ ZAMAN VE YER

Aksaray’da bir evin önündeki havuza düşen Asaf Gökkaya (1), sudan çıkarıldıktan sonra kalbi durdu fakat sağlık ekipleri tarafından yeniden çalıştırıldı. Bu olay, dün akşam saat 19.00 civarında Yanyurt köyünde meydana geldi.

AİLE ZİYARETİ VE TRAJEDİ

Ali ve Fadimana Gökkaya çifti, köydeki akrabaları Ahmet Gökkaya’yı ziyaret etmek üzere yola çıktı. Aile, ziyaret sırasında çocukları Asaf’ın oynadığı esnada dengesini kaybetmesini fark etti. Asaf, evin önündeki havuza düştü. Aile üyeleri hemen durumu fark ederek çocuğu sudan çıkardı.

Olayın bildirilmesi üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri, Asaf’ın kalbi durduğunda müdahalede bulunarak, onu hayata döndürdü. Durumu stabil hale getirilen Asaf, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Ancak daha sonra Konya’daki Meram Tıp Fakültesi Hastanesi’ne transfer edilen Asaf Gökkaya, burada yaşam mücadelesini kaybetti.