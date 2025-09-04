Aşağıkızılcaören Köyünde Yangın Söndürüldü

YANGIN MÜDAHALESİNE KÖYLÜLER DE KATILDI

Karabük merkeze bağlı Aşağıkızılcaören köyü bölgesinde meydana gelen kuru otlardaki yangın, AK Parti Karabük milletvekillerinin dikkatini çekti. Yangın başladığında, AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı ve Karabük Milletvekili Cem Şahin ile AK Parti Karabük Milletvekili Ali Keskinkılıç, Eskipazar’daki ziyaretlerini tamamladıktan sonra Karabük’e dönüş yolundaydılar. Alevlerin yükseldiğini gören milletvekilleri, hemen durumu yetkililere bildirdi ve olay yerine giderek köylülerle birlikte yangına müdahale etti.

HIZLI MÜDAHALE HAYATI KURTARDI

Yangının ormanlık alana sıçramadan durdurulması için köylülerin desteğiyle alevler üzerine küreklerle giden milletvekilleri, önemli bir riskin önüne geçti. Olay yerine hızla ulaşan ekipler de duruma müdahale ederek yangını kontrol altına alıp söndürdü. Yangının daha da büyümeden söndürülmesi, büyük bir faciayı önledi.