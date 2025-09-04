Haberler

Aşağıkızılcaören Köyünde Yangın Söndürüldü

YANGIN MÜDAHALESİNE KÖYLÜLER DE KATILDI

Karabük merkeze bağlı Aşağıkızılcaören köyü bölgesinde meydana gelen kuru otlardaki yangın, AK Parti Karabük milletvekillerinin dikkatini çekti. Yangın başladığında, AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı ve Karabük Milletvekili Cem Şahin ile AK Parti Karabük Milletvekili Ali Keskinkılıç, Eskipazar’daki ziyaretlerini tamamladıktan sonra Karabük’e dönüş yolundaydılar. Alevlerin yükseldiğini gören milletvekilleri, hemen durumu yetkililere bildirdi ve olay yerine giderek köylülerle birlikte yangına müdahale etti.

HIZLI MÜDAHALE HAYATI KURTARDI

Yangının ormanlık alana sıçramadan durdurulması için köylülerin desteğiyle alevler üzerine küreklerle giden milletvekilleri, önemli bir riskin önüne geçti. Olay yerine hızla ulaşan ekipler de duruma müdahale ederek yangını kontrol altına alıp söndürdü. Yangının daha da büyümeden söndürülmesi, büyük bir faciayı önledi.

TBMM Başkanvekili, Tarım Desteği Vurguladı

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Cumhuriyet dönemine dair önemli açıklamalarda bulundu ve görüşlerini paylaştı.
Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Hayvan Pazarlarını Açacak. Türkiye Yüzyılı’nı Birlikte İnşa Edeceğiz. Terörsüz Türkiye İçin Çalışıyoruz. Bayburt’ta Tarımsal Hasıla Artıyor. Destekler Sürecek,...

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, önümüzdeki hafta Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Artvin ve Iğdır'da yeni hayvan pazarlarının açılacağını duyurdu.

