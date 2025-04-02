Asal Araştırma Anket Sonuçları Açıklandı

ANKET SONUÇLARI AÇIKLANDI

Asal Araştırma, 21-28 Mart tarihleri arasında 26 farklı ilde gerçekleştirdiği anketin sonuçlarını duyurdu. Vatandaşlara “Bu Pazar milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?” sorusu yöneltildi. Araştırmanın bulguları oldukça ilgi çekici.

PARTİLERİN OY ORANLARI

Ankete göre Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yüzde 33.1 oy oranıyla ilk sırada yer alıyor. İkinci sırada ise Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) bulunuyor ve bu parti yüzde 30.2 oy oranı elde ediyor. Üçüncü sırayı ise yüzde 9.2 oy oranıyla DEM Parti alıyor. İşte yapılan anketin grafiği;